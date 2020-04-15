Богатейший человек мира заработал 24 миллиарда долларов на коронавирусе

Об этом пишет Bloomberg.

Состояние Безоса растет из-за удорожания акций интернет-ретейлера. Так, во вторник, 14 апреля, бумаги Amazon выросли на 5,3 процента, увеличив состояние бизнесмена до 138 миллиардов долларов.

На фоне распространения коронавируса растет и состояние бывшей жены Безоса Маккензи, которой после развода достались 4 процента акций компании. Ее капитал увеличился на 8,2 миллиарда долларов, достигнув 45,3 миллиарда. Она занимает в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg 18-ю позицию.

Между тем состояния других бизнесменов, входящих в топ-3 богатейших людей планеты, за год только сократились. Так, основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 8,4 миллиарда долларов, богатейший человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно обеднел на 28 миллиардов.