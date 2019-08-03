Более 4 млн британцев живет за чертой бедности
Как сообщает The Guardian, режим строгой экономии в стране подорвал политику борьбы с бедностью последних двух десятилетий
Теперь доходы более чем четырех миллионов людей на 50% ниже прожиточного минимума.
Комиссия по доходам населения (The Social Metrics Commission, SMC) заявила, что бедными можно назвать семь миллионов британцев. Один из наиболее вероятных факторов возникновения нищеты – инвалидность, пишет euromag.ru.
Почти половина тех, кто испытывает трудности с деньгами, проживает в семьях, где есть люди с ограниченными возможностями, уточняет комиссия.