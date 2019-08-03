Более 4 млн британцев живет за чертой бедности

Теперь доходы более чем четырех миллионов людей на 50% ниже прожиточного минимума.

Комиссия по доходам населения (The Social Metrics Commission, SMC) заявила, что бедными можно назвать семь миллионов британцев. Один из наиболее вероятных факторов возникновения нищеты – инвалидность, пишет euromag.ru.

Почти половина тех, кто испытывает трудности с деньгами, проживает в семьях, где есть люди с ограниченными возможностями, уточняет комиссия.