Более 4 млн британцев живет за чертой бедности

Суббота, 03 Август 2019 Мир Мир

Более 4 млн британцев живет за чертой бедности

Как сообщает The Guardian, режим строгой экономии в стране подорвал политику борьбы с бедностью последних двух десятилетий

Теперь доходы более чем четырех миллионов людей на 50% ниже прожиточного минимума.

Комиссия по доходам населения (The Social Metrics Commission, SMC) заявила, что бедными можно назвать семь миллионов британцев. Один из наиболее вероятных факторов возникновения нищеты – инвалидность, пишет euromag.ru.

Почти половина тех, кто испытывает трудности с деньгами, проживает в семьях, где есть люди с ограниченными возможностями, уточняет комиссия.

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