Более 40% британцев откажутся от главного рождественского блюда

Суббота, 14 Декабрь 2019 Мир Мир

Более 40% британцев откажутся от главного рождественского блюда

Все больше британцев отказываются на рождественские праздники от традиционного ужина с индейкой, заменяя ее на другие блюда.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в Великобритании по инициативе американской сети супермаркетов Whole Foods Market.

Она специализируется на продаже органических продуктов без искусственных консервантов, красителей, усилителей вкуса, подсластителей и трансжиров.

Более 40% семей в Великобритании воздержатся, по данным экспертов, от традиционного ужина с индейкой, а ужин у 10% из них будет исключительно вегетарианским, пишет euromag.ru.

Причем британцы становятся все более изобретательными в приготовлении блюд, учитывая растущую обеспокоенность загрязнением окружающей среды (около 30%), климатическими изменениями (23%), собственным здоровьем (22%) и благополучием животных (19%).

Индейка была самым популярным блюдом на Рождество в Великобритании с начала XIX века, и несмотря на растущее число жителей, отказывающихся от нее под влиянием современных реалий, в предстоящие рождественские праздники будет съедено, по данным телеканала Sky News, не менее 10 млн птиц.

Снижается и число потребляющих на рождественские праздники алкоголь. 49% респондентов заявили, что значительно сократят потребление горячительных напитков, а 23% намерены поднимать бокалы только с безалкогольными.

В то же время, согласно информации исследователей, подавляющее большинство представителей старшего поколения Соединенного Королевства не намерено отказываться от традиционного рождественского меню. Именно так настроены 82% британцев старше 55 лет.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)