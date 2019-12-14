Более 40% британцев откажутся от главного рождественского блюда

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный в Великобритании по инициативе американской сети супермаркетов Whole Foods Market.

Она специализируется на продаже органических продуктов без искусственных консервантов, красителей, усилителей вкуса, подсластителей и трансжиров.

Более 40% семей в Великобритании воздержатся, по данным экспертов, от традиционного ужина с индейкой, а ужин у 10% из них будет исключительно вегетарианским, пишет euromag.ru.

Причем британцы становятся все более изобретательными в приготовлении блюд, учитывая растущую обеспокоенность загрязнением окружающей среды (около 30%), климатическими изменениями (23%), собственным здоровьем (22%) и благополучием животных (19%).

Индейка была самым популярным блюдом на Рождество в Великобритании с начала XIX века, и несмотря на растущее число жителей, отказывающихся от нее под влиянием современных реалий, в предстоящие рождественские праздники будет съедено, по данным телеканала Sky News, не менее 10 млн птиц.

Снижается и число потребляющих на рождественские праздники алкоголь. 49% респондентов заявили, что значительно сократят потребление горячительных напитков, а 23% намерены поднимать бокалы только с безалкогольными.

В то же время, согласно информации исследователей, подавляющее большинство представителей старшего поколения Соединенного Королевства не намерено отказываться от традиционного рождественского меню. Именно так настроены 82% британцев старше 55 лет.