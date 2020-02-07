Более 600 главврачей уволились во Франции

Теперь они будут работать простыми врачами. С начала забастовочного движения медработников Франции с должности главврача во Франции ушли уже более 600 человек.

«Мы не хотим больше быть соучастниками нищенского менеджмента», – заявили уволившиеся главврачи.

Они протестуют против нехватки не только врачей, но и медсестер, санитаров, которым платят мизерные зарплаты, против нехватки больничных коек, нехватки медицинского оборудования.

Во время пресс-конференции, которую провели пять из восьмидесяти подавших в отставку главврачей, он обрисовали перед журналистами «апокалиптическую картину», в которой находятся государственные больницы в Сен-Дени. Этот департамент считается самым бедным во Франции, несмотря на близость к «богатой» столице, сообщает euromag.ru.

80 бывших главврачей просят у правительства объявить департамент Сена-Сан-Дени «приоритетной санитарной зоной».

С ноября прошлого года во Франции началось забастовочное движение медработников. Они требуют повышения заработных плат и увеличения финансирования государственных больниц.

«Мы из последних сил занимаемся нашими пациентами, но эти силы уже закончились», – произнесла во время сегодняшней пресс-конференции врач-реаниматолог Ясин Танджауи.

По ее словам, медсестрам в ее больнице платят меньше, чем в Польше или Словакии.

«Находясь в таких условиях, мы потеряли смысл в нашей работе», – добавила она.

«Мы истощены физически и психологически, нам кажется, что мы плохо выполняем свою работу, у нас не хватает времени на всех пациентов», – подтвердила ее слова доктор Жоэль Лагье из госпиталя Делафонтен в Сен-Дени.

14 февраля профсоюзы медицинских работников Франции призвали к новой массовой манифестации протеста.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен ранее заявляла, что примет у себя участников забастовочного движения медработников только к середине марта. К этой дате государство обещало выплатить французским медработникам специальную премию, на которую правительство во внеочередном порядке выделило деньги из госбюджета. Тогда мы «посмотрим, нужно ли медикам что-то еще», сказала министр. Однако бастующие теперь требуют, чтобы их принял президент Франции Эмманюэль Макрон.