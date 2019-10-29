Болеющий раком мужчина уехал на лечение и разбогател

Об этом сообщает новостной портал UPI.

Ронни Фостер (Ronnie Foster) рассказал представителям лотереи North Carolina Education Lottery, что проходил лечение рака толстой кишки. По дороге в больницу мужчина остановился в магазине Short Stop города Беулавилл и купил билет мгновенной лотереи.

Приобретенный за доллар лотерейный билет принес американцу пять долларов. «Тогда я решил купить билет за пять долларов, — вспоминает Фостер. — Но в последнюю секунду вместо одного билета взял сразу два».

Второй лотерейный билет подарил азартному мужчине 200 тысяч долларов. «Я и без того был неимоверно счастлив, что лечение от рака подходило к концу, — признается Фостер. — Выигрыш сделал этот день поистине особенным».

«Я увидел огромное количество нулей и обомлел, — говорит победитель. — Я не мог поверить в свою удачу, пока работник магазина не просканировал мой билет. Когда на экране появилось уведомление "Отправляйтесь в штаб-квартиру лотереи", у меня началась нервная дрожь. Все это не укладывалось в моей голове».

Фостер отметил, что часть денежного приза пойдет на оплату медицинских счетов. «У меня хорошая страховка, — отметил американец. — Но некоторые процедуры мне все же пришлось взять на себя. Эти деньги существенно облегчат мне жизнь».