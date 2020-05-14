Болгария объявила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации

Четверг, 14 Май 2020 Мир Мир

Болгария объявила режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации

Правительство Болгарии провело в видеоформате внеочередное заседание.

По итогам в стране объявлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня.

Президент страны Румен Радев подписал поправки к закону о здоровье, который разрешает правительству принимать решение о введении ограничений в зависимости от эпидемической ситуации. Закон был принят накануне парламентом страны. Режим ЧЭС приходит на смену чрезвычайному положению, сообщает РИА Новости.

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