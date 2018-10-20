Болгария покинула «Евровидение»

Суббота, 20 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Болгария покинула «Евровидение»

Болгария отказалась от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».

На этот шаг телеканал-организатор пошел ради сокращения бюджетных расходов.

В 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место — этот результат стал лучшим для страны, принимавшей участие в музыкальном соревновании с 2005 года, пишет gazeta.ru.

В этом году в Португалии победительницей «Евровидения» стала израильтянка Нетта Барзилай, поэтому конкурс 2019 года пройдет в Тель-Авиве.

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