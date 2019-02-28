Больную девочку отправят на лечение вопреки воле верующих родителей

Четверг, 28 Февраль 2019 Мир Мир

Больную девочку отправят на лечение вопреки воле верующих родителей

Высокий суд Лондона постановил, что врачи обязаны лечить больную годовалую девочку вопреки воле родителей. 

У девочки, родившейся год и месяц назад, с момента появления на свет отказали почки. По словам врачей, дети с таким диагнозом почти никогда не выживают, но ребенку повезло. Специалисты из Королевской детской больницы Манчестера полагают, что младенца может спасти гемодиализ — внепочечное очищение крови от токсинов. Процедура может представлять опасность для здоровья и жизни ребенка, однако необходима в данной ситуации.

Родители девочки наотрез отказались от гемодиализа. Они считают, что «судьба ребенка должна быть в руках Господа». Судье сообщалось о проблемах с умственным развитием у родителей ребенка.

Судья Энтони Хейден (Anthony Hayden) из Отделения по делам семьи официально дал разрешение врачам на проведение процедуры в среду, 27 февраля. Он заявил, что лечение «отвечает интересам ребенка, который показал себя борцом и заработал шанс на жизнь».

Мать девочки на процессе заявила, что не поддерживает решение судьи: «Она боролась со смертью с рождения. Она уже достаточно настрадалась».

В ответ на это судья заявил, что уважает точку зрения пары: «Их вера глубока и основательна. Они верят только в силу молитвы».

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