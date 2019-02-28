Больную девочку отправят на лечение вопреки воле верующих родителей

У девочки, родившейся год и месяц назад, с момента появления на свет отказали почки. По словам врачей, дети с таким диагнозом почти никогда не выживают, но ребенку повезло. Специалисты из Королевской детской больницы Манчестера полагают, что младенца может спасти гемодиализ — внепочечное очищение крови от токсинов. Процедура может представлять опасность для здоровья и жизни ребенка, однако необходима в данной ситуации.

Родители девочки наотрез отказались от гемодиализа. Они считают, что «судьба ребенка должна быть в руках Господа». Судье сообщалось о проблемах с умственным развитием у родителей ребенка.

Судья Энтони Хейден (Anthony Hayden) из Отделения по делам семьи официально дал разрешение врачам на проведение процедуры в среду, 27 февраля. Он заявил, что лечение «отвечает интересам ребенка, который показал себя борцом и заработал шанс на жизнь».

Мать девочки на процессе заявила, что не поддерживает решение судьи: «Она боролась со смертью с рождения. Она уже достаточно настрадалась».

В ответ на это судья заявил, что уважает точку зрения пары: «Их вера глубока и основательна. Они верят только в силу молитвы».