Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Понедельник, 09 Март 2020 Мир Мир

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел 50-километровую дистанцию классическим стилем за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, уступивший лидеру 0,9 секунды, а третье — его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5 секунды).

Большунов благодаря победе в марафоне выиграл «Малый хрустальный глобус» в дистанционных гонках. Он стал недосягаемым для соперников за три этапа до окончания соревнований.

Российский лыжник также является лидером общего зачета Кубка мира. В его активе 2073 очка. У ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо 1663 балла. Следующий этап пройдет в канадском Квебеке с 14 по 15 марта.

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