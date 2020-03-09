Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен преодолел 50-километровую дистанцию классическим стилем за 2 часа 8 минут 5,3 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, уступивший лидеру 0,9 секунды, а третье — его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5 секунды).

Большунов благодаря победе в марафоне выиграл «Малый хрустальный глобус» в дистанционных гонках. Он стал недосягаемым для соперников за три этапа до окончания соревнований.

Российский лыжник также является лидером общего зачета Кубка мира. В его активе 2073 очка. У ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Клебо 1663 балла. Следующий этап пройдет в канадском Квебеке с 14 по 15 марта.