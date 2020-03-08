Борис Джонсон и Кэрри Саймондс обручены и ждут ребенка

Заявление пара сделала через пресс-секретаря. По его словам, пара очень рада сообщить о беременности Саймондс публике.

55-летний Джонсон и 31-летняя Саймондс - первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10.

Также за последние 173 года между британским премьером и его супругой (или ее супругом) не было такой большой разницы в возрасте - Кэрри Саймондс на 24 года младше Бориса Джонсона, пишет euromag.ru.

Борис Джонсон был женат дважды. С 1987 по 1993 год - на Аллегре Мостин-Оуэн. В 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, дочери журналиста и телеведущего сэра Чарльза Уилера.

В сентябре 2018 года Джонсон и Уилер объявили, что давно не живут друг с другом и находятся в процессе развода. Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Кэрри Саймондс, работавшей в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.

У Джонсона и Уилер четверо детей. По версиям СМИ, премьер также может быть отцом внебрачного ребенка от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Сам Джонсон в 2019 году во время радиошоу отказался прямо ответить на вопрос о том, сколько у него детей.