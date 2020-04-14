Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы

Вторник, 14 Апрель 2020 Мир Мир

Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом.

Видеообращение Джонсона, выписанного из больницы в воскресенье, размещено на его странице в Twitter.

"Сегодня я покинул больницу, проведя там неделю, в течение которой сотрудники национальной системы здравоохранения, несомненно, спасли мне жизнь", - сказал премьер, признавшись, что на протяжении 48 часов его состояние оставалось тяжелым, а "исход был непредсказуем".

Джонсон выразил благодарность всем британским медикам, которые сейчас заботятся об оказавшихся в больницах жителях Соединенного Королевства, и поименно перечислил врачей и медсестер, которые оказывали ему помощь. Премьер выглядит заметно лучше, чем на последнем видео, которое он опубликовал незадолго до госпитализации, однако по-прежнему говорит хриплым голосом. По настоянию врачей глава кабмина пока не возвращается к работе. Его продолжает замещать глава МИД страны Доминик Рааб.

"Мы победим, потому что наша национальная система здравоохранения - это живое, пульсирующее сердце государства. Она воплощает в себе лучшее, что есть в этой стране", - подчеркнул Джонсон.

Премьер-министр поздравил британцев с праздником Пасхи, который в это воскресенье отмечают протестанты и католики, и вновь напомнил гражданам о необходимости соблюдать введенный в стране почти три недели назад режим карантина, пишет euromag.ru.

Коронавирусную инфекцию у 55-летнего премьер-министра обнаружили 26 марта. Он продолжал руководить страной, самоизолировавшись в своей резиденции, но 5 апреля был доставлен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже более 10 дней. 6 апреля вечером премьер был переведен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия, он провел там три дня.

9 апреля Джонсона перевели обратно в обычную палату, так как ему стало лучше, а в воскресенье утром выписали.

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