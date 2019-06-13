Борис Джонсон поборется за пост премьера Великобритании

Выступая в среду с программной речью в Лондоне, политик пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Публичное выступление стало первым с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори, сообщает ТАСС.

Альтернативой Джонсону являются министр окружающей среды Майкл Гоув или министр иностранных дел Джереми Хант. По состоянию на 7 июня баллотироваться намеревались 11 политиков-тори (к началу выборов их число может сократиться).

Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей решительно заявляют, что о новой отсрочке «брексита» не может быть и речи, и Британия должна 31 октября выйти из ЕС, даже если выходить придется без соглашения с ЕС, то есть без урегулированных отношений.

Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня.