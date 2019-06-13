Борис Джонсон поборется за пост премьера Великобритании

Четверг, 13 Июнь 2019 Мир Мир

Борис Джонсон поборется за пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Выступая в среду с программной речью в Лондоне, политик пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября. Публичное выступление стало первым с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост лидера тори, сообщает ТАСС.

Альтернативой Джонсону являются министр окружающей среды Майкл Гоув или министр иностранных дел Джереми Хант. По состоянию на 7 июня баллотироваться намеревались 11 политиков-тори (к началу выборов их число может сократиться).

Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей решительно заявляют, что о новой отсрочке «брексита» не может быть и речи, и Британия должна 31 октября выйти из ЕС, даже если выходить придется без соглашения с ЕС, то есть без урегулированных отношений.

Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня.

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