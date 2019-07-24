Борис Джонсон стал премьер-министром Британии

Таким образом, Джонсон автоматически становится новым главой правительства. Официально его вступление в должность произойдет в среду после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Финалисты гонки определились после серии голосований фракции правящей Консервативной партии в палате общин. Джонсон получил 92 153 голосов в свою поддержку, а его соперник — глава МИД Великобритании Джереми Хант — 46 656 голосов членов Консервативной партии.

Как ожидается, в среду, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в среду вечером, пишет euromag.ru.

Борис Джонсон готов пойти на "жесткий" Brexit. Противники такого сценария уже готовят проект обращения к королеве.