Борис Джонсон установил часы для обратного отсчета Brexit

Часы появились в штаб-квартире тори и в премьерской резиденции, которую занимает лидер этой партии Борис Джонсон.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.

Секундомер приближает ход времени к 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому, когда Великобритания покинет Евросоюз.