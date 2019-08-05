Борис Джонсон установил часы для обратного отсчета Brexit
Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из ЕС появились в двух офисах правящей Консервативной партии.
Часы появились в штаб-квартире тори и в премьерской резиденции, которую занимает лидер этой партии Борис Джонсон.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.
Секундомер приближает ход времени к 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому, когда Великобритания покинет Евросоюз.