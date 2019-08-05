Борис Джонсон установил часы для обратного отсчета Brexit

Понедельник, 05 Август 2019 Мир Мир

Борис Джонсон установил часы для обратного отсчета Brexit

Часы с обратным отсчетом к дате выхода Великобритании из ЕС появились в двух офисах правящей Консервативной партии.

Часы появились в штаб-квартире тори и в премьерской резиденции, которую занимает лидер этой партии Борис Джонсон.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Mirror.

Секундомер приближает ход времени к 23:00 31 октября по британскому времени или к полуночи на 1 ноября по среднеевропейскому, когда Великобритания покинет Евросоюз.

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