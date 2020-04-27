Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения

Об этом сообщает The Sun.

Премьер вышел в свет впервые после лечения. Он предостерег британцев от нарушения карантинных мер, поскольку сейчас риски «максимально велики». Джонсон подчеркнул, что не хочет рисковать и смягчать карантинные меры, поскольку «борьба с пандемией еще не закончена».

13 апреля Джонсона выписали из больницы, он поблагодарил весь персонал клиники, особенно выделив медсестру Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма, которые дежурили у его постели «в критически важный период».

27 марта Джонсон рассказал, что заразился коронавирусом. Спустя десять дней политика по совету лечащего врача доставили в больницу Святого Томаса в Лондоне. Затем состояние премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии.

По последним данным, в Великобритании 124,7 тысячи инфицированных, 16,5 тысячи человек погибли, а 1,9 тысячи — вылечились.