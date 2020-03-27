Борис Джонсон заразился коронавирусом

У премьера – нетяжелая форма заболевания. Напомним, Британия ушла на жесткий карантин. По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях, пишет euromag.ru.

«Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», - сказал премьер-министр.