Борис Джонсон заразился коронавирусом

Пятница, 27 Март 2020 Мир Мир

Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

У премьера – нетяжелая форма заболевания. Напомним, Британия ушла на жесткий карантин. По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях, пишет euromag.ru.

«Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней», - сказал премьер-министр.

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