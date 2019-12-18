Бортпроводник ударил по лицу пассажира за смену места в самолете

Об этом в среду, 11 декабря, сообщает Examinerlive.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. По словам 63-летнего пакистанца Музафара Ахмеда (Muzafar Ahmed), конфликт возник из-за того, что он пересел на другое место в самолете. Бортпроводник заявил мужчине, что оно дороже предыдущего на сто фунтов стерлингов (около восьми тысяч рублей), а затем дважды ударил его кулаком по лицу, порвал рубашку и разбил губу. Драка происходила на глазах у других пассажиров и жены пострадавшего.

«Он резко потянул меня за руку и дважды ударил кулаком. Моя губа и щека опухли. Другой бортпроводник принес мне лед, чтобы я мог приложить его к лицу. Я был очень напуган, а жена возмущена», — прокомментировал пакистанец.

После инцидента дочь пострадавшего написала жалобу, и авиакомпания пообещала ее рассмотреть. Кроме того, расследованием дела занялась полиция.