Boss представил новую классику

Среда, 27 Февраль 2019 Мир Мир

Boss представил новую классику

Бренд Boss показал новые коллекции мужской и женской одежды на Неделе моды в Нью-Йорке.

Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 февраля.

В мужской коллекции бренд-директор Инго Уилтс представил кожаные пальто, тренчи и классические костюмы с современными деталями. Фактуры — мягкие, основные тона — натуральные: охристые, песочные, коричневые оттенки. Уилтс использовал классические паттерны (клетка, полоска) и дополнил строгие силуэты трикотажем крупной вязки в пастельных тонах. Аксессуары также отвечают общей теме «новой классики»: лаконичные туфли и ботинки, портфели, сумки-weekenders.

Сходные мотивы преобладали и в женской коллекции. Будущей зимой девушка Boss будет носить мягкие верблюжьи пальто, прямые юбки с высокими сапогами из тонкой кожи, классические костюмы с легким эффектом oversize. Кроме оттенка camel, женщинам предлагаются другие натуральные тона, в том числе телесный nude и светло-серый.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья