Boss представил новую классику

Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 февраля.

В мужской коллекции бренд-директор Инго Уилтс представил кожаные пальто, тренчи и классические костюмы с современными деталями. Фактуры — мягкие, основные тона — натуральные: охристые, песочные, коричневые оттенки. Уилтс использовал классические паттерны (клетка, полоска) и дополнил строгие силуэты трикотажем крупной вязки в пастельных тонах. Аксессуары также отвечают общей теме «новой классики»: лаконичные туфли и ботинки, портфели, сумки-weekenders.

Сходные мотивы преобладали и в женской коллекции. Будущей зимой девушка Boss будет носить мягкие верблюжьи пальто, прямые юбки с высокими сапогами из тонкой кожи, классические костюмы с легким эффектом oversize. Кроме оттенка camel, женщинам предлагаются другие натуральные тона, в том числе телесный nude и светло-серый.