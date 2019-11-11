Ботфорты Наполеона уйдут с молотка
Пара сапог, которые Наполеон Бонапарт носил на острове Святой Елены, будет продана с молотка аукционным домом «Binoche et Giquello» 29 ноября.
До этого времени все желающие посмотреть на императорскую обувь могут посетить аукционный дом Drouot в Париже, где будет проходить аукцион.
По свидетельству историков, такие ботфорты (современный размер — 40) Наполеон заказывал на улице Монмартр у сапожника Жака.
Эту пару ботфортов генерал Анри-Гасьен Бертран (1773–1844), последовавший за Наполеоном в ссылку на остров Святой Елены, одолжил скульптору Карло Марокетти, когда тот работал над конным памятником императору.
По указанию короля Луи-Филиппа, правительство Адольфа Тьера начало осуществлять план создания в Париже гробницы Наполеона. На конкурсе победил проект архитектора Луиса Туллиуса Висконти, а конную статую императора должен был создать именно Марокетти, пишет euromag.ru.
По финансовым соображениям проект никогда не был осуществлен.
Генерал Бертран умер до конца осуществления проекта, поэтому ботфорты остались у Марокетти.
Сын скульптора, барон Марокетти, подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого ботфорты и хранились до недавнего времени. По предварительной оценки их стоимость составляет 50–80 тысяч евро.