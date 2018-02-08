Брэд Питт попал в аварию

Четверг, 08 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Брэд Питт попал в аварию

Голливудский актер Брэд Питт стал виновником ДТП в Лос-Анджелесе.

Он врезался на автомобиле Tesla в другую машину.

Издание отмечает, что задетый 54-летним артистом автомобиль въехал в еще одну машину. В результате инцидента никто не пострадал. Питт обменялся с водителями контактами и сфотографировал повреждения, после чего покинул место происшествия.

Брэд Питт известен по таким картинам, как «Мистер и миссис Смит», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Бойцовский клуб», «Троя», «Одиннадцать друзей Оушена» и «Бесславные ублюдки».

Ранее в феврале актриса Ума Турман обнародовала видеозапись со съемок фильма «Убить Билла», на которой запечатлена ее авария на кабриолете. По словам Турман, она отказывалась садиться за руль и требовала, чтобы это сделал каскадер, но режиссер Квентин Тарантино заверил ее, что поездка абсолютно безопасна.

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