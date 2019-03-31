Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта

Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

В числе предложенных дисциплин также были приведены: спортивное скалолазание, скейтборд и серфинг. По мнению президента Томаса Баха, включение новых видов спорта позволит сделать Игры более привлекательными для молодежной аудитории.

Чтобы брейк-данс и другие предложенные виды спорта были включены в олимпийскую программу, необходимо решение исполкома МОК в июне 2020 года. Сперва дисциплины будут включены временно. Окончательное решение примут по итогам 2020 года.

На юношеских Олимпийских играх-2018, прошедших в Аргентине, уже состоялись соревнования по брейк-дансу. В них приняли участие юноши, девушки, были представлены и смешанные команды.