Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта

Воскресенье, 31 Март 2019 Мир Мир

Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение внести брейк-данс в программу летних Олимпийских игр.

Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

В числе предложенных дисциплин также были приведены: спортивное скалолазание, скейтборд и серфинг. По мнению президента Томаса Баха, включение новых видов спорта позволит сделать Игры более привлекательными для молодежной аудитории.

Чтобы брейк-данс и другие предложенные виды спорта были включены в олимпийскую программу, необходимо решение исполкома МОК в июне 2020 года. Сперва дисциплины будут включены временно. Окончательное решение примут по итогам 2020 года.

На юношеских Олимпийских играх-2018, прошедших в Аргентине, уже состоялись соревнования по брейк-дансу. В них приняли участие юноши, девушки, были представлены и смешанные команды.

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