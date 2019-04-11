Brexit перенесли и разрешили отменить

Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

По новым договоренностям, Брюссель и Лондон договорились о гибкой отсрочке до 31 октября. «Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение», — сказал он. Еврочиновник добавил, что за этот период Великобритания может ратифицировать Соглашение о выходе, но может и полностью пересмотреть решение о выходе.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уточнил в своем Twitter, что Британия должна будет провести выборы в Европарламент. В противном случае Лондону предстоит покинуть объединение 1 июня без сделки.

ТАСС также сообщает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с рядом условий отсрочки.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.