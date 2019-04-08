Британца лишили имени в Instagram ради аккаунта Меган Маркл

Понедельник, 08 Апрель 2019 Мир Мир

Британца лишили имени в Instagram ради аккаунта Меган Маркл

Инструктора по вождению из Уэртинга лишили имени в Instagram ради нового аккаунта Меган Маркл и принца Гарри.

Три года назад 55-летний Кевин Кейли создал страницу в соцсети под никнеймом @sussexroyal, однако пользовался ею довольно редко. Мужчина выбрал такое имя неслучайно: он родился в графстве Сассекс и стал болельщиком футбольного клуба Reading FC, известного также как The Royals.

Когда герцог и герцогиня Сассекские запустили собственный аккаунт 2 апреля, администраторы Instagram изменили имя Кейли на @_sussexroyal_, предварительно не спросив разрешения у хозяина страницы. В компании заявили, что замена имени из-за неактивности пользователя является обычной практикой.

Махинация разработчиков оскорбила Кейли. «Все, что им нужно было сделать, — просто сообщить в электронном письме, что королевская семья хочет мое имя. Я бы его отдал. Но нет, они проделали это за моей спиной», — возмутился он.

Британец также отметил, что не имеет ничего против принца Гарри и его жены, однако хотел бы получить извинения от представителей Instagram.

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