Британцы ищут второе гражданство перед Brexit

Суббота, 24 Август 2019 Мир Мир

Британцы ищут второе гражданство перед Brexit

Как минимум 17 000 британцев подали заявление на получение гражданства одной из стран ЕС в течение года после Brexit-референдума в 2016 году.

Самый заметный всплеск заявлений на гражданство наблюдался в Германии. Если в 2015 году на немецкий паспорт претендовали 662 британца, то в 2016 их было уже почти 3 тыс., а в 2017 – 7,5 тыс.

Заметно вырос интерес к гражданству Ирландии, Швеции и Испании. Британцы также рассматривают известные программы получения гражданства через инвестиции Мальты и Кипра, для участия в которых необходимо вложить от 1 до 2 млн евро. Эти же страны предлагают резидентство (ВНЖ) за меньший размер инвестиций, пишет euromag.ru.

Набирают популярность «золотые визы» Португалии и Греции, которые требуют вложений в недвижимость от EUR 350 000 и от EUR 250 000 соответственно. Программы позволяют претендовать на гражданство через пять лет.

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