Британцы ищут второе гражданство перед Brexit

Самый заметный всплеск заявлений на гражданство наблюдался в Германии. Если в 2015 году на немецкий паспорт претендовали 662 британца, то в 2016 их было уже почти 3 тыс., а в 2017 – 7,5 тыс.

Заметно вырос интерес к гражданству Ирландии, Швеции и Испании. Британцы также рассматривают известные программы получения гражданства через инвестиции Мальты и Кипра, для участия в которых необходимо вложить от 1 до 2 млн евро. Эти же страны предлагают резидентство (ВНЖ) за меньший размер инвестиций, пишет euromag.ru.

Набирают популярность «золотые визы» Португалии и Греции, которые требуют вложений в недвижимость от EUR 350 000 и от EUR 250 000 соответственно. Программы позволяют претендовать на гражданство через пять лет.