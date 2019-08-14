Британцы отравились при чистке аквариума

Сообщается, что британцы почистили коралл, находящийся в их аквариуме.

Как отмечается, после этого действия у них появилась боль в горле и наступила высокая температура.

Стало известно, что потом супругов госпитализировали вместе с их детьми. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, сообщает euromag.ru.

По полученной информации, причиной недомогания стал сильный и опасный яд палитоксин, который кораллы распространяют как защитную реакцию.

Уточняется, что при попадании в вену он может убить человека за несколько секунд.