Британцы пожаловались на рост домашнего насилия

Воскресенье, 12 Апрель 2020 Мир Мир

Британцы пожаловались на рост домашнего насилия

Карантин из-за пандемии коронавируса в Британии привел к значительному росту числа обращений по горячей линии для жертв домашнего насилия.

Об этом сообщает BBC News.

Представители Национальной линии помощи жертвам домашнего насилия рассказали, что звонков и онлайн-обращений за последние две недели стало на 25 процентов больше — разница с предыдущими периодами исчисляется сотнями случаев и продолжает расти.

Посещаемость сайта линии выросла в четыре раза. Сообщается, что на нем предусмотрена возможность быстрого выхода со страницы организации — это особенно эффективно, когда жертва постоянно находится в одном помещении со своим мучителем и боится, что он обнаружит ее попытку подать жалобу.

Представители полиции призвали жертв сотрудничать с органами правопорядка и благотворительными организациями: в некоторых случаях им дают убежище в специальных центрах, в других — изолируют самого насильника, оставляя его жертву дома.

О том, что карантинный режим может усугубить проблему домашнего насилия, предупреждала 27 марта спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович.

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