Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного
Британский интернет-магазин Boohoo продавал свитер с натуральным мехом под видом искусственного и привлек внимание общественности.
Сотрудники международной организации по защите животных Humane Society International (HSI) заметили «Джемпер с помпонами из искусственного меха» и отправили его на экспертизу. В результате выяснилось, что вещь действительно была украшена деталями из натурального кроличьего меха.
HSI подали жалобу в управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority), которое после собственных проверок уличило бренд Boohoo в производстве вводящей в заблуждение рекламы.
Ретейлер снял свитер с продажи, однако он все еще виден на сайте с пометкой «распродано».