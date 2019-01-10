Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного

Четверг, 10 Январь 2019 Мир Мир

Британцы продавали натуральный мех под видом искусственного

Британский интернет-магазин Boohoo продавал свитер с натуральным мехом под видом искусственного и привлек внимание общественности. 

Сотрудники международной организации по защите животных Humane Society International (HSI) заметили «Джемпер с помпонами из искусственного меха» и отправили его на экспертизу. В результате выяснилось, что вещь действительно была украшена деталями из натурального кроличьего меха.

HSI подали жалобу в управление рекламными стандартами Великобритании (Advertising Standards Authority), которое после собственных проверок уличило бренд Boohoo в производстве вводящей в заблуждение рекламы.

Ретейлер снял свитер с продажи, однако он все еще виден на сайте с пометкой «распродано».

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