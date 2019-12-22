Британцы решили развестись прямо на свадьбе

Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте, пишет Daily Mail.

После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза, пишет euromag.ru.

По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда Томос повел себя неадекватно.

"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.

История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.