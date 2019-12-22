Британцы решили развестись прямо на свадьбе

Воскресенье, 22 Декабрь 2019 Мир Мир

Британцы решили развестись прямо на свадьбе

Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы.

Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте, пишет Daily Mail.

После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза, пишет euromag.ru.

По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда Томос повел себя неадекватно.

"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.

История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)