Британцы стали чаще умирать от передозировки наркотиков

В 2013 году было зарегистрировано 195 центров реабилитации. К 2019 году число действующих центров сократилось до 132.

В общей сложности расходы на реабилитационные услуги сократились на 135 млн фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

Кризис финансирования усугубляет ситуацию. Люди, которым требуется помощь в борьбе с зависимостью, не могут получить доступ к лечению в стационаре, пишет Independent.