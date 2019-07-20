Британцы стали чаще умирать от передозировки наркотиков

Суббота, 20 Июль 2019 Мир Мир

Британцы стали чаще умирать от передозировки наркотиков

Сокращение финансирования услуг по лечению наркомании в Англии привело к резкому увеличению смертей от передозировки.

В 2013 году было зарегистрировано 195 центров реабилитации. К 2019 году число действующих центров сократилось до 132. 

В общей сложности расходы на реабилитационные услуги сократились на 135 млн фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

Кризис финансирования усугубляет ситуацию. Люди, которым требуется помощь в борьбе с зависимостью, не могут получить доступ к лечению в стационаре, пишет Independent.

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