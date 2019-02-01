Британцы выбирают бумажные книги

Ежегодная прибыль британских издательств увеличилось за это время на 15%, по данным консалтинговой компании Nielsen BookScan.

Только в 2018 году жители Великобритании купили больше 200 миллионов бумажных книг – на 627 тысяч больше, чем годом ранее. В тренде оказались книги в жанре нон-фикшн, пишет euromag.ru.

Специалисты считают, что интерес к печатным книгам растет благодаря все более индивидуальному подходу к читателям. За эти годы в Великобритании появилось много частных книжных магазинов, которые не только продают книги, но устраивают встречи с писателями и организуют другие мероприятия. Сетевые магазины тоже активно подключаются к этому тренду.

При этом, согласно прошлогоднему исследованию европейского статистического агентства Евростат, Великобритания не входит в тройку самых читающих стран ЕС – она лишь на 8-м месте. Меньше 10% британцев назвали чтение книг любимым досугом. А среди финнов (занявших первое место) таких почти 17%.