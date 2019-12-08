Британцы выбрали самый раздразжающий новогодний хит

Воскресенье, 08 Декабрь 2019 Мир Мир

Британцы выбрали самый раздразжающий новогодний хит

Среди жителей Великобритании провели опрос о самом надоедливом рождественском хите.

Большинство британцев проголосовало за песню All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри, сообщает портал Variety.

Сингл, выпущенный в 1994 году, перепевался различными популярными исполнителями, такими как Ариана Гранде, My Chemical Romance, Келли Кларксон, Майкл Бубле и другие, пишет euromag.ru.

Дальше список раздражающих песен получился поистине британским. Песня Do They Know It’s Christmas группы Band Aid заняла второе место рейтинга, а композиция I Wish It Could Be Christmas Everyday музыкального коллектива Wizzard расположилась на третьем. В пятёрку также вошли Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

Примечательно, что популярная во всём мире композиция Jingle Bells в исполнении The Andrews Sisters заняла только десятое место рейтинга.

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