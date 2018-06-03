Британец едва пережил нападение агрессивных коров
Британец пожаловался на то, что его едва не убило стадо коров.
Адам Делвес (Adam Delves) гулял со своей собакой Лекси, когда на него неожиданно двинулись 14 коров и быков. «Обычно можно прикрикнуть на них или захлопать в ладоши, и они уйдут. Но на этот раз все было по-другому», - признался британец.
Один из быков боднул его, поднял на рога и швырнул в забор. Когда Делвес поднялся на ноги и попытался убежать, животные накинулись на него всем скопом: «Я был весь покрыт коровами, они топтали и бодали меня. Не знаю, сколько это длилось, но я думал, что это конец».
Мужчине удалось уйти от разъяренных коров, только когда одна из них подбросила его на полтора метра в воздух и он перелетел через забор. Делвес уполз как можно дальше и вызвал скорую. Британцу диагностировали многочисленные ушибы и ссадины на спине, руках и ногах. Также животные повредили нерв на его ноге.
Мужчина признался, что еще некоторое время не сможет работать таксистом из-за сильных болей. Он считает, что коровы повели себя агрессивно, так как охраняли маленьких телят.
Согласно статистике Управления по охране труда Великобритании, с 2000 по 2015 год коровы убили 74 жителя страны.
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