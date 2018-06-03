Британец едва пережил нападение агрессивных коров

Адам Делвес (Adam Delves) гулял со своей собакой Лекси, когда на него неожиданно двинулись 14 коров и быков. «Обычно можно прикрикнуть на них или захлопать в ладоши, и они уйдут. Но на этот раз все было по-другому», - признался британец.

Один из быков боднул его, поднял на рога и швырнул в забор. Когда Делвес поднялся на ноги и попытался убежать, животные накинулись на него всем скопом: «Я был весь покрыт коровами, они топтали и бодали меня. Не знаю, сколько это длилось, но я думал, что это конец».

Мужчине удалось уйти от разъяренных коров, только когда одна из них подбросила его на полтора метра в воздух и он перелетел через забор. Делвес уполз как можно дальше и вызвал скорую. Британцу диагностировали многочисленные ушибы и ссадины на спине, руках и ногах. Также животные повредили нерв на его ноге.

Мужчина признался, что еще некоторое время не сможет работать таксистом из-за сильных болей. Он считает, что коровы повели себя агрессивно, так как охраняли маленьких телят.

Согласно статистике Управления по охране труда Великобритании, с 2000 по 2015 год коровы убили 74 жителя страны.