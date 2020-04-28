Британец поплавал в бассейне за 7000 долларов

Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках борьбы с коронавирусом Сингапур ввел ряд ограничительных мер, в числе которых оказалось закрытие пейзажных бассейнов. Столкнувшись с подобной проблемой, британский экспат был вынужден найти себе развлечение в соседних владениях.

Изначально мужчина планировал арендовать все бунгало стоимостью 30 миллионов сингапурских долларов (свыше 21 миллиона долларов США) в бухте Сентоза (Sentosa Cove) — местном престижном районе. Однако арендная плата оказалась слишком высокой (примерно 21 тысяча долларов США в месяц). К тому же британец уже должен был оплачивать квартиру неподалеку, объяснил Лестер Чен, агент по недвижимости в компании Singapore Realtors Inc. Сам съемщик заявил, что хотел арендовать бунгало, чтобы воспользоваться бассейном, потому что его бассейн был закрыт.

Договор аренды бассейна и прилегающей территории подписали на двух условиях. Во-первых, сделка была заключена на три месяца. Во-вторых, соглашение может быть расторгнуто при наличии клиента, который будет готов арендовать бунгало целиком.

Лестер Чен столкнулся с аналогичными просьбами, когда обратившиеся в агентство планировали снять бунгало в бухте Сентоза только из-за доступа к частным бассейнам. Однако это был первый случай в его практике, когда арендующий был заинтересован только в одном бассейне.

Сингапур стал убежищем для многих богатых людей еще в августе 2019 года. Местный рынок считался одним из самых безопасных для пассивного заработка.