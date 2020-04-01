Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу

Среда, 01 Апрель 2020 Мир Мир

Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу

Житель Великобритании придумал довольно оригинальный способ прогулки на улице во время карантина.

Чтобы остаться незаметным для полицейских и не получить штраф за нарушение правил самоизоляции мужчина притворился кустом.

Как сообщает New York Post, супружеская пара из британского города Стивенидж сняла на видео своего соседа, который надел маскировочный костюм и вышел на улицу, несмотря на карантин. Мужчина пытался двигаться скрытно и выдавать себя за куст, пишет euromag.ru.

Данный ролик было опубликован в соцсети TikTok и моментально стал вирусным. К настоящему моменту он собрал более 16 миллионов просмотров.

В дальнейшем пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к "кусту" присоединились два человека, выдающих себя за пакеты с мусором. По всей видимости, это дети.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)