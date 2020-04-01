Британец притворился кустом, чтобы выйти на улицу

Чтобы остаться незаметным для полицейских и не получить штраф за нарушение правил самоизоляции мужчина притворился кустом.

Как сообщает New York Post, супружеская пара из британского города Стивенидж сняла на видео своего соседа, который надел маскировочный костюм и вышел на улицу, несмотря на карантин. Мужчина пытался двигаться скрытно и выдавать себя за куст, пишет euromag.ru.

Данный ролик было опубликован в соцсети TikTok и моментально стал вирусным. К настоящему моменту он собрал более 16 миллионов просмотров.

В дальнейшем пара выложила еще несколько видео со своим соседом – он активно продолжает вылазки на улицу. На одном из роликов можно видеть, что к "кусту" присоединились два человека, выдающих себя за пакеты с мусором. По всей видимости, это дети.