Британец сбросил четверть веса за полгода из страха стать «толстым батей»

После рождения первого сына Тедди мужчина начал сильно нервничать и заедать стресс фастфудом. Он понял, что пришло время худеть, когда его вес составил 101 килограмм. К тому же из-за работы ему было неловко выглядеть неспортивным: 30-летний Монти владеет фитнес-центром, фирмой по производству товаров для тренировок и линией спортивной одежды. «Я не хотел быть толстым батей. Я посмотрел в зеркало и понял, что, если я хочу жить долго и смотреть, как растет мой сын, я должен измениться. К тому же меня всегда знали как спортивного парня», — признался он.

Монти не подозревал, что ребенок будет отнимать у него и его девушки все время, которое они тратили на приготовление здоровой еды и тренировки. Поэтому он решил заниматься спортом во время прогулок с ребенком: ходить и бегать на длинные дистанции и по пересеченной местности, толкая перед собой коляску. «Ему нравятся птицы, поэтому я выбираю те места, где их много, для прогулок. Видели бы вы, как он смеется, когда я бегаю по холмам с коляской», — рассказал британец.

Также Монти все эти полгода ел только с полудня до шести вечера, но при этом съедал две тысячи калорий. Он тренировался шесть раз в неделю. В итоге мужчина стал весить 76 килограммов и утверждает, что «никогда не был в лучшей форме». Монти также отметил, что чувствует себя другим человеком и начал полноценно радоваться отцовству.