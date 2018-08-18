Британец сбросил четверть веса за полгода из страха стать «толстым батей»

Суббота, 18 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британец сбросил четверть веса за полгода из страха стать «толстым батей»

Житель Уэльса Сайон Монти (Sion Monty) сбросил около 25 килограммов за полгода и накачался, чтобы «не быть толстым батей».

После рождения первого сына Тедди мужчина начал сильно нервничать и заедать стресс фастфудом. Он понял, что пришло время худеть, когда его вес составил 101 килограмм. К тому же из-за работы ему было неловко выглядеть неспортивным: 30-летний Монти владеет фитнес-центром, фирмой по производству товаров для тренировок и линией спортивной одежды. «Я не хотел быть толстым батей. Я посмотрел в зеркало и понял, что, если я хочу жить долго и смотреть, как растет мой сын, я должен измениться. К тому же меня всегда знали как спортивного парня», — признался он.

Монти не подозревал, что ребенок будет отнимать у него и его девушки все время, которое они тратили на приготовление здоровой еды и тренировки. Поэтому он решил заниматься спортом во время прогулок с ребенком: ходить и бегать на длинные дистанции и по пересеченной местности, толкая перед собой коляску. «Ему нравятся птицы, поэтому я выбираю те места, где их много, для прогулок. Видели бы вы, как он смеется, когда я бегаю по холмам с коляской», — рассказал британец.

Также Монти все эти полгода ел только с полудня до шести вечера, но при этом съедал две тысячи калорий. Он тренировался шесть раз в неделю. В итоге мужчина стал весить 76 килограммов и утверждает, что «никогда не был в лучшей форме». Монти также отметил, что чувствует себя другим человеком и начал полноценно радоваться отцовству.

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