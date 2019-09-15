Британец сделал из старого самолета гостиницу

Воскресенье, 15 Сентябрь 2019 Мир Мир

Британец сделал из старого самолета гостиницу

Тоби Рис Дэвис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить Airbus A319 и переоборудовать его в гостиничный номер.

Выведенный из эксплуатации самолет получил новую жизнь. Теперь за 220 долларов в сутки там может переночевать любой желающий.

Необычные апартаменты располагаются в Южном Уэльсе.

Внутри лайнера есть четыре кровати, душ и кухня, сообщает euromag.ru.

Самолет был настолько большим, что для транспортировки его пришлось разрезать на две части. Чтобы снова собрать конструкцию, Тоби использовал строительный кран.

Аэробус уже посетили двенадцать семей, и все остались довольны необычным опытом.

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