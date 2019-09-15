Британец сделал из старого самолета гостиницу
Тоби Рис Дэвис потратил 45 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить Airbus A319 и переоборудовать его в гостиничный номер.
Выведенный из эксплуатации самолет получил новую жизнь. Теперь за 220 долларов в сутки там может переночевать любой желающий.
Необычные апартаменты располагаются в Южном Уэльсе.
Внутри лайнера есть четыре кровати, душ и кухня, сообщает euromag.ru.
Самолет был настолько большим, что для транспортировки его пришлось разрезать на две части. Чтобы снова собрать конструкцию, Тоби использовал строительный кран.
Аэробус уже посетили двенадцать семей, и все остались довольны необычным опытом.