Британец собрал 12 млн фунтов на борьбу с коронавирусом

Пятница, 17 Апрель 2020 Мир Мир

Британец собрал 12 млн фунтов на борьбу с коронавирусом

Том Мур, ветеран Второй мировой войны, начал благотворительную акцию в помощь медработникам.

С целью привлечения средств капитан Мур выложил фото, на котором обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в графстве Бедфордшир на ходунках, пишет ТАСС.  Ветеран объявил, что собирается совершить сто кругов по 25 метров.

Капитану, которому 30 апреля исполняется сто лет, уже пожертвовали больше 12 миллионов фунтов – в четверг он завершил свою миссию.

«Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, – рассказал Мур. – Огромное спасибо всем, кто откликнулся».

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