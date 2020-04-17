Британец собрал 12 млн фунтов на борьбу с коронавирусом

С целью привлечения средств капитан Мур выложил фото, на котором обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в графстве Бедфордшир на ходунках, пишет ТАСС. Ветеран объявил, что собирается совершить сто кругов по 25 метров.

Капитану, которому 30 апреля исполняется сто лет, уже пожертвовали больше 12 миллионов фунтов – в четверг он завершил свою миссию.

«Когда я начал этот путь в прошлый понедельник, моей целью была 1 тыс. фунтов для НСЗ, которая вылечила меня от рака и перелома шейки бедра, – рассказал Мур. – Огромное спасибо всем, кто откликнулся».