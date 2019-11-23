Британец сорвал джекпот, пытаясь развлечь жену

Мужчина купил за десять фунтов две скретч-карты лотереи Merry Millions для своей 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.

После того как супруги вместе стерли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Совпадение пришлось на строку с призом в миллион фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

"Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю", — вспоминает мужчина.

Британец рассказал, что собирается потратить деньги на детей и внуков, а также планирует переобустроить дом для того, чтобы супруге было комфортно по нему передвигаться.