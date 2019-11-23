Британец сорвал джекпот, пытаясь развлечь жену

Суббота, 23 Ноябрь 2019 Мир Мир

Британец сорвал джекпот, пытаясь развлечь жену

Житель Великобритании Кевин Френсис стал богаче на миллион фунтов стерлингов.

Мужчина купил за десять фунтов две скретч-карты лотереи Merry Millions для своей 75-летней жены Бренды, которая частично обездвижена.

После того как супруги вместе стерли защитный слой на карточках, Кевин сопоставил результаты с выигрышными комбинациями. Совпадение пришлось на строку с призом в миллион фунтов стерлингов, пишет euromag.ru.

"Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю", — вспоминает мужчина.

Британец рассказал, что собирается потратить деньги на детей и внуков, а также планирует переобустроить дом для того, чтобы супруге было комфортно по нему передвигаться.

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