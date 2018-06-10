Британец украл деньги у дедушки на увеличение груди подружки

Воскресенье, 10 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Британец украл деньги у дедушки на увеличение груди подружки

В Великобритании начался суд над Люком Кватрини, укравшим у собственного 92-летнего дедушки Клифорда Барлетта крупную сумму ради увеличения груди своей подруги.

Британец использовал банковскую карту со всеми накоплениями старшего родственника без его разрешения. 34-летний Кватрини переехал к дедушке после пожара у себя дома, некоторое время спустя нашел ПИН-код и потратил 3 тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей), часть из них (500 фунтов) ушла на оплату операции по увеличению груди его девушки Эммы Ходжес. После этого она получила несколько рекламных контрактов на рекламу нижнего белья.

Остальные деньги мужчина потратил на авиаперелеты и онлайн-покупки, а также нанимал на них строителей и брал в аренду переносные туалетные кабинки. В результате у ограбленного Барлетта не осталось денег даже на оплату коммунальных услуг.

Прокурор утверждает, что пожилой британец не давал разрешения внуку пользоваться своими средствами. Это подтверждают слова его сына Майкла, к которому отец пришел в слезах и пожаловался, что все его накопления и пенсия пропали с карты. «Он не очень хорошо себя чувствовал физически, но морально был абсолютно здоров», - заметил Майкл.

Кватрини опровергает все обвинения в воровстве. Судебное разбирательство продолжается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Сборная Португалии разгромила Алжир в товарищеском матче

      Сборная Португалии по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Алжира в рамках контрольного матча.

      Подробнее

    • Португалия: штрафы - отменяются

      Хорошая новость для тех, кто по каким-либо причинам не сдал IRS в отведенный срок (до 1 июня включительно).

      Подробнее

    • Конте отказался возглавить «Реал»

      Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте отказался возглавить мадридский «Реал».

      Подробнее

    • Испания: новинка от Estrella Galicia

      Пивоваренная компания Estrella Galicia, которая в последние годы ведет в Испании широкомасштабную рекламную кампанию, представила свое новое изобретение.

      Подробнее

    • Италия: ЧМ-2018

      Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Матч Россия - Саудовская Аравия.

      Подробнее

    • В Италии остановили строительство азербайджанского газопровода

      Новое правительство Италии пересмотрит проект строительства составной части «Южного газового коридора» - Трансадриатического трубопровода (ТАР).

      Подробнее

    • Иллюминаторы исчезнут из самолетов

      Арабская авиакомпания Emirates заявила о своих планах убрать иллюминаторы из самолетов.

      Подробнее

    • Intel представила 28-ядерный процессор

      Компания Intel анонсировала 28-ядерный процессор, работающий на частоте в пять гигагерц.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе