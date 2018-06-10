Британец украл деньги у дедушки на увеличение груди подружки

Британец использовал банковскую карту со всеми накоплениями старшего родственника без его разрешения. 34-летний Кватрини переехал к дедушке после пожара у себя дома, некоторое время спустя нашел ПИН-код и потратил 3 тысячи фунтов стерлингов (около 250 тысяч рублей), часть из них (500 фунтов) ушла на оплату операции по увеличению груди его девушки Эммы Ходжес. После этого она получила несколько рекламных контрактов на рекламу нижнего белья.

Остальные деньги мужчина потратил на авиаперелеты и онлайн-покупки, а также нанимал на них строителей и брал в аренду переносные туалетные кабинки. В результате у ограбленного Барлетта не осталось денег даже на оплату коммунальных услуг.

Прокурор утверждает, что пожилой британец не давал разрешения внуку пользоваться своими средствами. Это подтверждают слова его сына Майкла, к которому отец пришел в слезах и пожаловался, что все его накопления и пенсия пропали с карты. «Он не очень хорошо себя чувствовал физически, но морально был абсолютно здоров», - заметил Майкл.

Кватрини опровергает все обвинения в воровстве. Судебное разбирательство продолжается.