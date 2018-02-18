Британец вместо школы отправил детей на отдых

В это время продолжались занятия в школе, поэтому у троих детей образовались прогулы, за которые семья по закону должна была заплатить штраф. От уплаты Гейвин отказался, за что предстанет перед судом, сообщает Daily Mail.

Мужчине назначили штраф за отсутствие детей на занятиях. Гейвин не признает вину и настаивает, что дети прогуляли не более пяти дней. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта.

Согласно британским законам, за прогул каждого из детей в течение срока, превышающего 10 дней, родители должны заплатить по 60 фунтов стерлингов. Сумма штрафа увеличивается вдвое, если не произвести оплату в течение 21 дня. Совместный отдых с родителями, согласно вступившему в силу в 2013 году закону, не является уважительной причиной отсутствия на занятиях.

Сообщается, что в прошлом году Гейвин выиграл в британском телешоу Great British Benefit Handout 26 тысяч фунтов стерлингов на реализацию бизнес-проекта. На эти деньги он оборудовал в своем родном городке Киркби мини-зоопарк с экзотическими животными.