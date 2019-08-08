Британец впервые поиграл в лотерею и обеспечил себя на всю жизнь

Четверг, 08 Август 2019 Мир Мир

Британец впервые поиграл в лотерею и обеспечил себя на всю жизнь

Дин Уэймс из Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов ежемесячно на протяжении тридцати лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Уэймс живет в городе Питерборо (Англия). Издание отмечает, что работник Amazon не мог поверить в то, что все числа в лотерейном билете совпали. Он счел невероятным тот факт, что ему всего 24 года, а он уже обеспечил себя на всю жизнь. Когда парень осознал это, он понял, что будет осуществлять все свои желания.

Британец всегда мечтал стать сценаристом, и он надеется, что с такой финансовой стабильностью сможет воплотить свою мечту в жизнь. Собеседник издания отметил, что в настоящее время собирается поехать в парижский «Диснейленд» со своей сестрой, ее мужем и племянником.

Также Дин решил рассказать о числах, которые стали для него удачными: 18, 21, 23, 34, 39. Уэймс утверждает, что это была его первая в жизни игра в лотерею.

Национальная лотерея запустила выигрыш, обеспечивающий победителя на всю жизнь, в январе 2019 года.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья