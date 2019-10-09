Британец выиграл 190 млн евро

Среда, 09 Октябрь 2019 Мир Мир

Британец выиграл 190 млн евро

Житель Великобритании выиграл 170 млн фунтов (190 млн евро) в лотерею EuroMillions и стал обладателем крупнейшего джекпота в стране.

Победителю удалось угадать пять основных номеров и две "счастливых звезды".

Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году, тогда пара из Шотландии выиграла 161 млн фунтов, пишет euromag.ru.

Первая лотерея EuroMillions была проведена 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия.

Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии.

Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 млн человек.

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