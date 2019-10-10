Британец выиграл в лотерею самый большой джекпот в истории страны
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions 170 миллионов фунтов стерлингов.
Об этом сообщает BBC News.
Имя счастливчика пока не названо. Неизвестно, покупал ли билет один человек, семья или же компания. Выигрышными цифрами оказались 7, 10, 15, 44 и 49, а двумя дополнительными — 3 и 12.
Если победителем окажется один человек, то он войдет в список тысячи самых богатых людей Великобритании. Он может решить, раскрывать ли свой новый статус мультимиллионера или остаться анонимным. Этот выигрыш считается самым крупным за всю историю Великобритании.
Лотерея EuroMillions доступна в девяти странах: Великобритании, Франции, Испании, Австрии, Люксембурге, Ирландии, Португалии и Швейцарии.