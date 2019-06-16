Британец выиграл в лотерею третий по размеру приз в истории страны

Как сообщает издание The Mirror, это третий по размеру выигрыш за всю историю страны.

Представитель лотереи EuroMillions Энди Картер (Andy Carter) заявил, что выигрышным оказался только один билет и призвал всех участников лотереи внимательно проверить числа на них.

Победитель угадал все семь счастливых номеров — пять основных и два дополнительных.

Лотерейный билет EuroMillions стоит два c половиной фунта стерлингов. Участник лотереи должен выбрать пять чисел от одного до 50 и два числа от одного до 12.

EuroMillions проводится в девяти странах. Максимальный приз (153 миллиона фунтов стерлингов) разыгрывался три раза за всю историю лотереи.