Британец выиграл в лотерею третий по размеру приз в истории страны
Житель Великобритании сорвал в лотерею джекпот в размере 123 миллионов фунтов стерлингов.
Как сообщает издание The Mirror, это третий по размеру выигрыш за всю историю страны.
Представитель лотереи EuroMillions Энди Картер (Andy Carter) заявил, что выигрышным оказался только один билет и призвал всех участников лотереи внимательно проверить числа на них.
Победитель угадал все семь счастливых номеров — пять основных и два дополнительных.
Лотерейный билет EuroMillions стоит два c половиной фунта стерлингов. Участник лотереи должен выбрать пять чисел от одного до 50 и два числа от одного до 12.
EuroMillions проводится в девяти странах. Максимальный приз (153 миллиона фунтов стерлингов) разыгрывался три раза за всю историю лотереи.