Британец выпил слишком много чая и выработал иммунитет к кофеину

Вторник, 21 Апрель 2020 Мир Мир

Британец выпил слишком много чая и выработал иммунитет к кофеину

Кофеин перестал действовать на жителя английского графства Ланкашир, в юности злоупотреблявшего чаем. Об этом сообщает издание Unilad.

Луи из Ланкашира утверждает, что в юности целыми днями играл на Xbox, Playstation или компьютере, отрываясь только для того, чтобы заглянуть на кухню. «Когда чайник так близко, я наливал себе буквально одну чашку за другой, одну за другой, — рассказал британец. — С таким подходом перестаешь понимать, сколько выпиваешь, но получалось не меньше 15-20 чашек в день».

Пристрастие к чаю привело к тому, что кофеин, который содержится в чае или кофе, действует на Луи иначе, чем на других людей. «Мне кажется, я выработал к нему почти полный иммунитет, потому что кофе теперь вызывает у меня усталость, хотя это и странно, а чашка чая перед сном помогает мне успокоиться», — объснил он.

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