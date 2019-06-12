Британец застрял в аэропорту Крита без денег и телефона

Среда, 12 Июнь 2019 Мир Мир

Британец застрял в аэропорту Крита без денег и телефона

Джек Перди отдыхал на Крите вместе с матерью, братом и сестрой.

Перед вылетом 24-летнему юноше стало плохо: его забрали в медицинский кабинет в аэропорту, пообещав, что после осмотра доставят в салон бизнес-класса.

Исчезновение сына мать заметила, только когда самолет приземлился в Кардиффе: все это время семья думала, что Джек находится в бизнес-классе.

Тем временем юноша застрял в аэропорту Ираклиона без денег и телефона. Ситуация осложнялась тем, что у Джека аутическое расстройство. Юноше помог менеджер туристической компании – сейчас молодой человек уже дома, ему ничего не угрожает, пишет euromag.ru.

Мать Джека считает, что в инциденте виноват туроператор, но в компании с ней не согласны.

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