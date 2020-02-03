Британия передумала миловать террористов

Понедельник, 03 Февраль 2020 Мир Мир

Британия передумала миловать террористов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может ужесточить закон, позволяющий миловать террористов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о системе автоматического досрочного освобождения из тюрьмы, которое распространяется и на совершивших теракты преступников. «Мы выдвигаем закон, который позволит остановить эту практику», — подчеркнул Джонсон. По мнению премьера, правительству стоит передумать насчет освобождения осужденных террористов.

2 февраля в британской столице произошел теракт: мужчина с ножом нанес двоим людям ранения, после чего его застрелили полицейские. Взрывное устройство на его теле оказалось муляжом.

Преступник был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом. По данным Reuters, нападавший был связан с исламистами.

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