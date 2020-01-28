Британия представила монету в честь Brexit

Британия выйдет из ЕС 31 января 2020 года.

Первые 3 млн новых монет с надписью «Мир, процветание и дружба всех народов» поступят в банки, магазины и почтовые отделения в день «Брексита». До конца года планируется выпуск еще 7 млн 50-пенсовых монет, пишет euromag.ru.

«Выход из Евросоюза является поворотным моментом в нашей истории, и эта монета знаменует собой начало этой новой главы»,— прокомментировал чеканку новой монеты канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид.

Напомним, за выход страны из ЕС большинство граждан Великобритании проголосовало в 2016 году. В течение последующих трех лет дату «Брексита» согласовать не удавалось. В начале январе 2020 года парламент Великобритании одобрил выход из Евросоюза. За скорейший «Брексит» выступал премьер-министр и лидер Консервативной партии Борис Джонсон. 23 января соответствующий законопроект был подписан королевой Елизаветой II. На выход из ЕС у Великобритании есть время до конца года.