Британия прекратит выдавать инвестиционные визы

Четверг, 06 Декабрь 2018 Мир Мир

Британия прекратит выдавать инвестиционные визы

С пятницы Британия приостанавливает действие программы выдачи инвестиционных виз.

Так называемые «золотые визы» давали право иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране. Решение объясняется борьбой с финансовыми преступлениями, пишет euromag.ru.

Чтобы получить эту визу, необходимо было инвестировать по меньшей мере 2 млн фунтов в экономику Британии, сообщает BBC.

В правительстве пообещали, что «золотые визы» начнут выдавать вновь после того, как появится система проверки происхождения финансов.

На данный момент таких виз больше всего у россиян и китайцев.

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