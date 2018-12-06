Британия прекратит выдавать инвестиционные визы

Так называемые «золотые визы» давали право иностранным инвесторам получить вид на жительство в стране. Решение объясняется борьбой с финансовыми преступлениями, пишет euromag.ru.

Чтобы получить эту визу, необходимо было инвестировать по меньшей мере 2 млн фунтов в экономику Британии, сообщает BBC.

В правительстве пообещали, что «золотые визы» начнут выдавать вновь после того, как появится система проверки происхождения финансов.

На данный момент таких виз больше всего у россиян и китайцев.