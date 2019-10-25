Британия проведет досрочные выборы

Пятница, 25 Октябрь 2019 Мир Мир

Британия проведет досрочные выборы

Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря.

Джонсон призвал лейбористов поддержать эту идею на голосовании, которое предварительно запланировано на следующую неделю.

Премьер написал лидеру лейбористов Джереми Корбину письмо, которое опубликовал в своем Twitter. В нем он указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, то Великобритания должна будет оставаться в составе объединения до 31 января, и «очевидно, что должны быть проведены выборы».

22 октября палата общин Великобритании предварительно одобрила сделку по Brexit, но при этом отклонила трехдневный график, который премьер предложил для принятия законопроекта по реализации соглашения, сообщает euromag.ru.

Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь порекомендовал странам ЕС согласовать перенос Brexit на 31 января 2020 года.

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